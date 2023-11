Godzilla x Kong - grafiki zapowiadają zwiastun. W sieci na dniach?

Źródło: materiały prasowe

Według niezawodnego Cryptic HD Qualtiy na Twitterze/X zwiastun filmu Godzilla x Kong: The New Empire jest już gotowy i na dniach ma zostać wrzucony do sieci. Działania ekipy od promocji na mediach społecznościowych związanych z uniwersum MonsterVerse wydają się to potwierdzać. Wrzucili oni do sieci nowe logo oraz grafikę z wszystko mówiącym napisem: something is coming (coś nadchodzi).

Godzilla v Kong - grafiki

Godzilla x Kong: The New Empire

Godzilla x Kong ma być jednym z widowisk Warner Bros. promowanych na dniach podczas konwentu CCXP w Brazylii. Panel ma odbyć się w niedziele 3 grudnia i wiele wskazuje, że będzie to jeden z trailerów, które trafią do sieci. Obok tego Warner Bros. promować będzie Furiosę, Diunę 2 i Aquamana 2. Nie wiadomo, czy jakieś materiały z tych tytułów zobaczymy w Internecie. Często większość rzeczy jest pokazywana tylko publiczności zebranej na miejscu.

Godzilla x Kong - premiera zaplanowana jest na 12 kwietnia 2024 roku. Za kamerą ponownie Adam Wingard, reżyser Godzilla kontra Kong. Szczegóły fabuły nie są znane, ale z przecieków wynika, że potwory będą musiały połączyć siły w walce z nowym wrogiem, który może należeć do rasy Konga.