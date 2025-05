Kto jest złoczyńcą filmu Godzilla x Kong: Supernova? Możecie się zaskoczyć

fot. materiały prasowe

Reklama

Nie wiemy jeszcze co oznacza podtytuł nowego filmu, Godzilla x Kong: Supernova. Ogłoszenie nowej produkcji składało się z pierwszej zapowiedzi wideo oraz numeru telefonu, pod który można było zadzwonić po kolejne wskazówki. Część internautów uważa jednak, że logo może wskazywać potencjalnego antagonistę.

fot. materiały prasowe

Kto będzie złoczyńcą w filmie Godzilla x Kong: Supernova?

Warto zwrócić uwagę na słowo "Supernova" w logo nadchodzącego filmu. Jego litery są otoczone czerwono-pomarańczową poświatą. Jednakże za literą R, umieszczoną pośrodku logo, znajduje się jaskrawoczerwony punkt świetlny, którego blask stanowi tło dla całego wyrazu. Fani Godzilli mogą go skojarzyć z czerwoną poświatą Gigana. To dai-kaijū, którego po raz pierwszy widzieliśmy w filmie Godzilla kontra Gigan z 1972 roku. Jest jednym z najgroźniejszych przeciwników do tej pory - zdążył wielokrotnie zakrwawić Króla Potworów.

O Godzilla x Kong: Supernova wciąż wiadomo niewiele poza faktem, że jego premiera została zaplanowana na marzec 2027 roku.

Zobacz także: Godzilla z nowym rykiem i zielonym atomowym oddechem. Oficjalne wideo!

Godzilla - ranking filmów