Goldilocks and the Three Bears: Death and Porridge - zwiastun horroru na podstawie bajki. Złotowłosa i mordercze niedźwiadki

Pewnym nowym trendem, który można zauważyć w kinach jest chęć tworzenia przez mniejszych twórców horrorów na podstawie postaci lub dzieł fikcji, które są w domenie publicznej. Było o tym głośno za sprawą Puchatek: Krew i miód, a kolejne zapowiedzi brutalnych i krwawych slasherów pojawiły się, kiedy jedna z pierwszych wersji Myszki Miki weszła do domeny publicznej w tym roku, a kolejnego dnia pojawiły się już pierwsze zwiastuny. Teraz ambitni twórcy biorą sobie na tapet klasyczną, angielską bajkę dla dzieci o Złotowłosej i trzech niedźwiadkach, która również zmieni się w krwawą masakrę. To kolejna produkcja, która staje obok zapowiedzi horrorowych wydań takich postaci jak Piotruś Pan, Bambi, Pinokio czy Śpiąca królewna.

W obsadzie filmu znajdują się Olga Solo, Abigail Huxley, Craig Rees i Julian Amos. Rees jest również reżyserem całego projektu. Jego film porównuje się do m.in. horrorów Wesa Cravena czy Nocy oczyszczenia. Według opisu, Goldilocks and the Three Bears: Death and Porridge opowie o grupie tytułowych niedźwiadków i Złotowłosej, którzy eliminują wspólnie intruzów, którzy zapuścili się do ich odizolowanego domu w lesie.

