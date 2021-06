Good Girls skasowane. Upshaws i Na skraju układu z nowymi sezonami

fot. materiały prasowe

Stacja NBC podjęła decyzję o skasowaniu Good Girls. 4. sezon będzie ostatnim, a jego emisja w USA zakończy się w lipcu 2021 roku.

Czytamy, że podobno producenci mieli nadzieję na finałowy sezonu, aby zamknąć opowiadaną historię, ale jak donosi Deadline, nie udało się dograć kwestii finansowych. Mieli też plan zapasowy, aby Netflix przejął serial, ale on również nie wypalił. Universal Television podjęło też decyzję o nie podjęciu próby sprzedania serialu do innej stacji lub platformy. Takim sposobem Good Girls dołącza do listy serial bez zakończenia.

Dobre wiadomości są dla fanów serialu Spoza układu. W 2021 roku miał premierę 2. sezon, a platforma Hulu już podjęła decyzję o zamówieniu 4. serii.

3. sezon dostał serial dokumentalny Couples Therapy, a Netflix zamówił 2. sezon serialu komediowego The Upshaws. Jest to zaskoczenie, bo to pierwszy tytuł od lat, który odniósł tam sukces. Większość sitcomów jest kasowana po pierwszym sezonie. Ogłoszono, że 2. seria będzie mieć 16 odcinków i zostanie wyemitowana w dwóch partiach po osiem.