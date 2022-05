Gotham Knights - zdjęcie zza kulis serialu przedstawia niebieską maskę Batmana

fot. DC Comics

Gotham Knights to szykowany przez stację The CW serial, oparty na komiksach DC. Do sieci trafiło zdjęcie zza kulis produkcji. Ukazuje ono maskę Batmana w jasnoniebieskim kolorze, co nawiązuje do powieści graficznych o Mrocznym Rycerzu. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

Akcja serialu rozpoczyna się w momencie zabójstwa Batmana. Jego zbuntowany, adoptowany syn, zawiera nieoczekiwany sojusz z dziećmi wrogów Mrocznego Rycerza, które są wrabiane w morderstwo herosa. Jako najbardziej poszukiwani ludzie w mieście, nasza banda wyrzutków musi znaleźć prawdziwego zabójcę, aby oczyścić się z zarzutów.

Gotham Knights - zdjęcie zza kulis

https://twitter.com/TheMightyMyless/status/1525283276348325888

W Gotham Knights zagrają Fallon Smythe jako Bluebird, Tyler DiChiara jako jej brat Cullen Row, Olivia Rose Keegan jako Duela Dent, Navia Robinson jako Carrie Kelley, Oscar Morgan jako Turner Hayes, Misha Collins jako Harvey Dent i Anna Lore jako Stephanie Brown.

Gotham Knights - data premiery serialu nie jest znana.