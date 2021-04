Gra o tron: 10 lat serialu. HBO ogłasza miesięczne obchody

HBO

Gra o tron to serial, który widzowie mogli oglądać na ekranach telewizorów od 17 kwietnia 2011 roku. Z tej okazji HBO zaoferuje nowe sposoby na zapoznanie się z tą produkcją. Specjalne wydarzenie ma również przygotować widzów do nadchodzącego prequela pt. House of the Dragon, który niedługo będzie miał swoją premierę.

Tzw. Żelazna Rocznica serialu Gra o tron zapewni widzom mnóstwo ciekawych atrakcji, m.in. maraton z serialem nazwany “MaraThrone”, 150 klipów wideo z wywiadami z członkami obsady, dodatkami zza kulis, niewykorzystanymi ujęciami czy zwiastunami. HBO zapowiada także linię gadżetów, wśród których znajdą się nowe figurki Funko, linia specjalnych piw i jajo Faberge. Obchody będą najbardziej widoczne na stronie serwisu HBO Max, gdzie znajdą się poukrywane niespodzianki dla długoletnich fanów (wiele easter eggów), a także coś dla tych, którzy dopiero zapoznają się z tym światem. Wyróżniona strona przeniesie widzów do wybranych odcinków.

HBO MAX chce przekazać dochody z maratonu (który wystartuje 10 kwietnia) na międzynarodowe organizacje charytatywne, takie jak np. Women for Women International, World Central Kitchen, UNICEF, The Trevor Project.

Maraton będzie zawierał 6 różnych ścieżek, np. jedna z nich będzie skupiała się wyłącznie na wędrówce Daenerys Targaryen. Inna z kolei skupiać się będzie na scenach walk i bitew. HBO daje możliwość, aby każdy odbiorca znalazł coś dla siebie.

Gra o tron ma na swoim koncie 59 statuetek Emmy. Ostatni odcinek produkcji został wyemitowany 19 maja 2019 roku.