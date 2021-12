Gra o tron: Ród smoka - George R.R. Martin widział 1. odcinek. Jest zachwycony; mroczne epickie fantasy

fot. HBO

Gra o tron: Ród smoka to prequel hitu HBO, który rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i pokaże losy przodków Daenerys Targaryen. George R.R. Martin, twórca książkowej serii, na której został oparty oryginalny serial, widział próbną wersję produkcji. Zapowiedział, że oczekujący jej z niecierpliwością fani na pewno nie będą zawiedzeni. Odpowiadając na jeden z artykułów, który nazwał spin-off najbardziej oczekiwanym serialem roku, stwierdził że jest zadowolony z tego, jak do tej pory się prezentuje.

George R.R. Martin stwierdził, że sam niecierpliwie czeka na premierę Gry o tron: Ród smoka.

Widziałem wstępną wersję pierwszego odcinka. I byłem zachwycony. Jest mroczna, potężna i instynktowna... dokładnie tak, jak lubię mieć podane epickie fantasy.

Gra o tron: Ród smoka

Pisarz stwierdził, że tak jak w przypadku Gry o Tron, wielu widzów słyszało tylko o kilku aktorach, ale myśli, że pokochają wielu z nich. Dodając, że oczywiście po to, by później mieć złamane serce, gdy... I więcej George R.R. Martin już nie zdradził, by nie spojlerować.

Myślę, że ród Targaryenów jest w dobrych rękach.

Gra o tron: Ród smoka - premiera w 2022 roku.