Gra o tron: Ród smoka - jaki będzie Daemon Targaryen w serialu? Nowe zdjęcie

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu Gra o tron: Ród smoka, prequela kultowej produkcji na podstawie twórczości George'a RR Martina. Jedną z ważniejszych postaci w produkcji będzie Daemon Targaryen, brat króla Viserysa, w którego wciela się Matt Smith. Aktor w rozmowie z magazynem Empire opowiedział o swojej postaci. Twierdzi, że Daemon jest po to, aby powodować chaos i wkurzać ludzi, ponieważ po prostu go to bawi.

Wyjawił, że ma specyficzną relację z prawą ręką Viserysa, Otto Hightowerem. Panowie nienawidzą się nawzajem, rywalizują ze sobą o uwagę króla. Poniżej nowe zdjęcie z serialu przedstawiające Daemona.

Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia

Gra o tron: Ród smoka - Daemon Targaryen

W głównych rolach występują Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.

Gra o tron: Ród smoka - premiera serialu 22 sierpnia.