Gra o tron: Ród smoka - brak przemocy seksualnej w serialu. Powód nie zasakakuje

Scenarzystka i producentka wykonawcza Sara Hess podała do mediów, że w serialu Gra o tron: Ród smoka nie zostaną ukazane sceny przemocy seksualnej wobec kobiet. Jest to odmienna sytuacja niż w przypadku Gry o Tron, gdzie pokazywane były liczne przypadki napaści na tle seksualnym.

Jak tłumaczy Sara Hess serial ma za zadanie "badać przemoc wobec kobiet, która jest nieodłączna w systemie patriarchalnym". Podjętą decyzję objaśnia następująco:

Chciałabym wyjaśnić, że nie przedstawiamy przemocy seksualnej w serialu. Zajmujemy się jednym przypadkiem poza ekranem, a zamiast tego pokazujemy następstwa i wpływ na ofiarę i matkę sprawcy. Myślę, że to, co robi nasz serial i z czego jestem dumna, to fakt, że decydujemy się skupić na przemocy wobec kobiet, która jest nieodłącznym elementem systemu patriarchalnego.

Jest wiele "historycznych" lub opartych na historii programów, które romantycznie przedstawiają potężnych mężczyzn w związkach seksualnych/małżeńskich z kobietami, które w rzeczywistości nie były w wieku pozwalającym na wyrażenie zgody, nawet jeśli były "chętne". My pokazujemy to na ekranie i nie unikamy faktu, że nasze bohaterki w pierwszej połowie serialu są zmuszane i manipulowane do wykonywania woli dorosłych mężczyzn. Robią to niekoniecznie ci, których określilibyśmy jako gwałcicieli czy oprawców, ale często ci, którzy mają dobre intencje i nie są w stanie dostrzec, że to co robią jest traumatyczne i opresyjne, ponieważ system, w którym żyją, normalizuje to. Jest to mniej oczywiste niż gwałt, ale równie podstępne, choć w inny sposób. Ogólnie rzecz biorąc, przedstawianie przemocy seksualnej jest trudne i myślę, że sposoby, w jakie myślimy o tym jako pisarze i twórcy, są unikalne dla naszych konkretnych historii.