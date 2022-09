Gra o tron: Ród smoka - w 2. odcinku serialu zastosowano technikę z The Mandalorian

fot. HBO

2. odcinek serialu Gra o tron: Ród smoka przedstawił nam sekwencję na moście Smoczej Skały, w której Otto Hightower i jego ludzie skonfrontowali się z Deamonem i jego poplecznikami. Okazuje się, że została ona nakręcona dzięki technice The Volume, która została użyta choćby w serialu The Mandalorian.

The Volume to technika opracowana przez legendarne studio Industrial Light & Magic. Zastępuje ona na planie popularny green screen, wstawiając zamiast niego fotorealistyczne tło. Daje to twórcom dotykową kontrolę nad produkcją oraz swobodę wyobraźni, jaką daje przestrzeń wirtualna. Ekrany po prostu oferują wykreowanie dowolnego tła w czasie rzeczywistym, jakie jest potrzebne do nakręcenia sekwencji, co powoduje, że nie trzeba przenosić się w dalekie lokacje.

Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia z 2. odcinka

Gra o tron: Ród smoka - sezon 1, odcinek 2

Rhys Ifans, który wciela się w postać Otto Hightowera wyjawił tę informację, chwaląc technologię, która umożliwiła im swoiste "zamrożenie" zachodu Słońca. Gdyby sekwencja była kręcona w lokacji, ekipa miałaby tylko kilka godzin na zrobienie odpowiedniego ujęcia.