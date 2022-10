Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia z 8. odcinka. Znów przeskok w czasie

fot. HBO

Do końca pierwszego sezonu serialu Gra o tron: Ród smoka zostały tylko trzy odcinki. 8. epizod nos tytuł Lord of the Tides i po raz kolejny pokaże przeskok w czasie. Tym razem aż o sześć lat. Według zapowiedzi jest to ostatni przeskok w tym sezonie.

Ród smoka - zdjęcia z 8. odcinka

Na zdjęciach widzimy między innymi takie postacie jak Baela Targaryen (Bethany Antonia), Jacaerysa Velaryona (Harry Collett), Aegona Targaryena (Tom Glynn-Carney) raz Aemonda Targaryena (Ewan Mitchell). Oczywiście nie brak Daemona, Allicent czy Rhaenyry, którzy nadal odgrywają pierwsze skrzypce w tej historii.

Gra o tron: Ród smoka: sezon 1, odcinek 8

Ród smoka - zwiastun 8. odcinka

Trailer zapowiada, że konflikt pomiędzy Targaryenami i Hightowerami wyraźnie się zaostrzy. Czyżby w końcu miało dojść do wojny?

Ród smoka - premiera co tydzień w poniedziałki na HBO Max.