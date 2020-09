Gra o tron - George R.R. Martin wyjawia, która scena z serialu nie przypadła mu do gustu

HBO

George R.R. Martin jest twórcą książkowego pierwowzoru serialu Gra o tron. Pisarz na ogół bardzo pochlebnie wypowiadał się na temat produkcji HBO, w którą z resztą sam był zaangażowany. Niestety, nie wszystkie filmowe rozwiązania były tymi możliwie najlepszymi. Ostatnio George R.R. Martin wyjawił, że scena, która szczególnie nie przypadła mu do gustu, pochodzi z pierwszego sezonu serialu. Mowa tu dokładnie o wyprawie króla Roberta Baratheona na polowanie.

George R.R. Martin wytłumaczył, dlaczego akurat ta scena jest jego najmniej ulubioną ze wszystkich ośmiu sezonów. Jak się okazuje, ze względu na budżet powstał mało autentyczny obraz królewskiego polowania:

Najmniej lubię scenę polowania króla Roberta. Czterech facetów chodzi po lesie z włóczniami i liczy na to, że spotka dzika. Nie tak wyglądały królewskie polowania. Powinna być setka takich gości, powinny być domki myśliwskie. Do tego myśliwi, konie, psy, dmuchanie w rogi. Tak się robi królewskie polowanie! W tamtym momencie nie mogliśmy jednak sobie na to pozwolić.

Przypomnijmy, że fani Gry o tron w 2022 roku będą mogli obejrzeć prequel serialu - House of the Dragon. George R.R. Martin objął rolę producenta wykonawczego show.