Gra o tron - czy twórcy serialu będzie pracować przy spin-offach? Jego odpowiedź ucieszyła fanów

Gra o tron to jeden z najpopularniejszych seriali w historii. Został on stworzony przez Davida Benioffa i D.B. Weissa, którzy na początku byli kochani, a na końcu serialu stali się najbardziej znienawidzonymi twórcami popkultury. Czy któryś z nich może wrócić przy spin-offie? Na to pytanie odpowiedział Weiss w rozmowie z Entertainment Weekly.

Gra o tron bez twórców oryginału

Odpowiedź Weissa bardzo spodobała się fanom Gry o tron, bo wynika z niej, że nie mają zamiaru wracać do tego świata. Nigdy tego nie zrobią.

- Prawdopodobnie pracowaliśmy nad tym serialem przez bite 11 lat. Kiedy mówię 11 lat, chodzi mi o to, że była to codzienna ciągła praca nad jednym projektem. To na pewno była najlepsza dekada naszego życia. Wciąż sprawia to wrażenie snu. Doszliśmy do etapu, w którym stało się jasne, że osiągnęliśmy swoją granicę sensu w tym, aby być związani dalej z tym światem. Czuliśmy, że czas dać krok na przód i ekscytować się, ale zarazem też bać się tworzenia czegoś innego. Wiele innych rzeczy. Nigdy nie widzieliśmy sensu pracy nad kolejnymi serialami z Gry o tron.

David Benioff i D.B. Weiss obecnie pracują nad serialem science fiction dla Netflixa opartym na książce Problem trzech ciał.

