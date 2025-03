Charlie Cox o cameo w She-Hulk: „To co dzieje się w L.A., zostaje w L.A.”

fot. Disney+

W serialu Mecenas She-Hulk pojawiło się cameo Matta Murdocka, który połączył siły z Jennifer Walters, a nawet nawiązał z nią romans. Teraz Charlie Cox postanowił je skomentować i potwierdzić, na ile to wydarzenie jest kanoniczne w Daredevil: Odrodzenie.

Dlaczego fanom nie podobało się cameo Daredevila?

Wielu fanom nie podobało się to cameo, ponieważ choć pierwsze komiksy z Daredevilem (i jego znana solowa seria autorstwa Marka Waida i Chrisa Samnee) były humorystyczne, to wielu fanów obecnie kojarzy superbohatera z serialem Netflixa, który miał poważny klimat. Dlatego część widzów uznała, że to cameo było zbyt komediowe i nie pasowało do Matta Murdocka, wykreowanego wcześniej przez Charliego Coxa.

Charlie Cox o cameo w Mecenas She-Hulk

Charlie Cox w rozmowie z IGN potwierdził, że cameo z Mecenas She-Hulk miało miejsce przed wydarzeniami z serialu Daredevil: Odrodzenie.

Myślę, że to kwestia tego, co działo się z Mattem w tamtym czasie – wyjaśnił aktor. – Mógł zostawić to za sobą na lotnisku, kiedy wsiadł do samolotu... To co dzieje się w L.A., zostaje w L.A.

To zabawne, jak wiele różnych opinii usłyszałem na temat tego krótkiego momentu z Mecenas She-Hulk. Był oczywiście Marsz Wstydu, który był pomysłem z ostatniej chwili, kiedy ustawiono wielki zielony ekran i kazano mi przejść się wzdłuż niego z butami w rękach. Wielu osobom się to nie podobało, a wielu uwielbiało ten moment.

Charlie Cox dodał również, że dla niego miało sens pokazanie innej strony Daredevila, która przecież była również obecna w komiksach.