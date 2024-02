Gra o tron - wyciekły zdjęcia ze skasowanego pilota. Tak Naomi Watts wyglądała w serialu

Źródło: HBO

Bloodmoon ma nakręcony pilotażowy odcinek i pomimo tego, że HBO wydało na niego 30 mln dolarów, podjęto decyzję, że ten serial nie powstanie. Skasowanego go, a pilot odłożono na półkę. To właśnie z niego wyciekły zdjęcia, na których widzimy Naomi Watts w głównej roli.

Historia rozgrywać się miała tysiące lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Szczegóły fabuły nigdy nie zostały ujawnione. Według przecieków sam pilot miał skupiać się na ślubie pomiędzy przedstawicielami rodów Stark i Casterly.

Gra o tron - zdjęcia z prequela

https://twitter.com/westerosies/status/1753505100528484462

W obsadzie serialu byli Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo i Miranda Richardson. Twórcami projektu byli Jane Goldman i George R. R. Martin. Za kamerą pilota stała S.J. Clarkson.

Gdy HBO skasowało projekt, pojawił się Ród smoka, który szybko okazał się tym, co chcą zrobić. Tak też powstał pierwszy spin-off kultowego serialu. Obecnie powstaje 2. sezon. W planach jest też serial A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, którego realizacja została potwierdzona przez HBO.