Odyseja zwiastuna filmu Nolana. Materiał przez wyciek oficjalnie trafi do sieci wcześniej?

Kilka dni temu wyświetlany w kinach przed filmem Jurassic World: Odrodzenie i nagrany smartfonem przez widzów zwiastun produkcji Odyseja wyciekł do sieci. Jak się teraz okazuje, taki obrót spraw najprawdopodobniej przyspieszy oficjalną premierę materiału w Internecie. Według licznych źródeł Christopher Nolan i studio Universal planowali, by nastąpiło to dopiero w sierpniu, po ponad miesiącu obecności w kinach. Teraz jednak w tym kontekście mówi się o najbliższych dniach; padły nawet daty: 8 bądź 9 lipca.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wyświetlany przed Nie! trailer Oppenheimera oficjalnie zadebiutował w sieci już po tygodniu. Z drugiej jednak strony zapowiedź Tenet ostatecznie została udostępniona w grudniu 2019 roku, po 4 miesiącach emisji w kinach.

Nie ulega wątpliwości, że na przyśpieszenie całego procesu wpłynęło także zdekodowanie pliku źródłowego zwiastuna The Odyssey. Dzięki temu w sieci krążą już wersje materiału w formacie IMAX i w jakości 4K. Nie podajemy do nich linków; studio Universal usuwa rzeczony trailer z rozmaitych portali z X i Redditem na czele jeszcze szybciej, niż miało to miejsce w przypadku zapowiedzi w gorszej jakości.

Produkcja Odyseja trafi do kin 17 lipca przyszłego roku.