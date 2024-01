HBO Max - nowe informacje o przyszłych projektach. Euforia, The Last of Us, Ród smoka

fot. HBO

Casey Bloys, CEO i dyrektor generalny HBO, podzielił się wieloma informacjami na temat przyszłych projektów platformy. Wypowiedział się m.in. na temat kontuzji Pedro Pascala i jej wpływie na kręcenie kolejnego sezonu The Last of Us, o fazie prac nad trzecim sezonem Euforii czy powrocie Wielkich kłamstewek.

HBO Max - Wielkie kłamstewka

Serial z 2017 roku z Nicole Kidman i Reese Witherspoon swój ostatni sezon miał w 2019 roku. Casey Bloys zdradził, że razem z Nicole Kidman pracują nad stworzeniem kolejnego sezonu. Wierzy on, że Kidman i Witherspoon mają kontakt z autorką Wielkich kłamstewek, Liane Moriarty i myślą nad rozwinięciem poszczególnych wątków oraz postaci.

Kiedy masz tyle gwiazd, to musisz ustalić ich harmonogram. Musimy mieć to spisane. Jest wiele wymagań do spełnienia. Wszystko jest na wczesnej fazie produkcji. Cała obsada robi inne seriale i filmy i wszyscy są zajęci. Ale to bardzo wyjątkowa grupa, która kocha ze sobą pracować. I kiedy wpadną już na pomysł, to jestem pewien, że go zrealizują. Jesteśmy podekscytowani i podejmiemy odpowiednie kroki, gdy będą już gotowi.

HBO Max - Sukcesja

Sukcesja to hitowa produkcja HBO, która podbiła serca fanów, krytyków i otrzymała wiele nagród w czasie emisji. Czwarty sezon ma stanowić zakończenie serialu, chociaż Bloys przyznaje, że jeśli twórca, Jesse Armstrong, będzie mieć pomysł na kontynuację, to przemyśli dokładnie tę kwestię:

Szanse na to są niewielkie. O ile Jesse nie powie nagle: "O mój Boże, mam najlepszy pomysł na świecie. To chce właśnie zrobić". Wtedy bym to przemyślał. Ale wydaje mi się, że opowiedział już historię, którą chciał opowiedzieć. Nie zapowiada się na to, żeby chciał do tego wrócić i absolutnie to rozumiem. Nie mogę się doczekać jego kolejnego projektu.

Bloys wspomniał również, że nie wie jakie twórca Sukcesji ma następne plany, ale przed ich zrealizowaniem powinien udać się na urlop i odpocząć od świata telewizji.

HBO Max - Ród smoka

Kolejny sezon Rodu smoka pojawi się na HBO Max w lecie 2024 roku, ale już teraz trwają wczesne prace nad kolejną serią:

Rozmawiają o tym. Przez to, że jest to na bazie powieści George'a R. R. Martina, to muszą to wszystko dokładnie rozplanować z sezonu na sezon. Zaczynają rozmowy na temat tego, co chcą opowiedzieć w 3 sezonie.

HBO Max - The Last of Us

Wielu fanów zmartwiło się widokiem Pedro Pascala z ręką w temblaku w ostatnim czasie, ale Casey Bloys ma dobre wieści, które nie wskazują na to, żeby produkcja miała zostać opóźniona:

Myślę, że już mają na to sposób. Nie mogę powiedzieć jaki dokładnie mają plan produkcyjny, ale wiem, że wzięli to pod uwagę. Nie wiem nawet, co dokładnie się stało, ale wiem, że rozpracowali ten problem.

HBO Max - Biały lotos

Premiera trzeciego sezonu za jakiś czas, ale CEO i dyrektor generalny HBO już teraz nie może się doczekać 4 serii. Wspomniał o tym przy okazji zachwycania się tym, że z sezonu na sezon zawsze powraca do obsady jedna osoba z poprzedniej serii:

Nie mogę się doczekać kto powróci w 4 sezonie. To bardzo fajna formuła, którą ustanowił Mike.

HBO Max - Euforia

Prace nad kolejnym sezonem Euforii trwają, chociaż produkcja ucierpiała z powodu nieoczekiwanej śmierci jednej z gwiazd, Angusa Clouda, który wcielał się w produkcji w Fezco. Bloys wypowiedział się na temat tego, czy 3 sezon Euforii będzie ostatnim:

Cała obsada, a w szczególności Zendaya, która jest gwiazdą światowego formatu, stali się gwiazdami, co jest wspaniałe do obserwowania. Trzeba jednak brać pod uwagę praktyczną rzeczywistość. To też zależy od tego, co Sam Levinson chce opowiedzieć. W tej chwili pracuje nad scenariuszem do 3 sezonu i dopiero później porozmawiamy z nim o tym, co chciałby zrobić dalej.