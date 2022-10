Gracz zbudował sobie Wszechświat w Minecrafcie

fot. ChrisDaCow

Gracze Minecrafta zbudowali już niemal wszystko – od słynnych budowli po działające komputery, na których można grać w Minecrafta w Minecrafcie. Ale miłośnik Minecrafta Christopher Slayton zdecydował, że nadszedł czas, aby zrobić coś większego.

Gracze Minecrafta tworzą ogromne, złożone kreacje od lat, ale najnowszy projekt Christophera Slaytona może właśnie przynieść mu koronę jako nowemu królowi budowli Minecrafta. Slayton, znany również na YouTube jako ChrisDaCow, spędził dwa miesiące studiując, odtwarzając i dzieląc się cudami kosmosu przy użyciu wyłącznie materiałów i modów Minecrafta. Wyniki są oszałamiające, zwłaszcza biorąc pod uwagę medium i czas poświęcony na budowę.

Układ Słoneczny w Minecraft

Po jego początkowym poście na Reddit r/Minecraftbuilds, film Slaytona uzyskał ponad 3,2 miliona wyświetleń, co niespecjalnie dziwi, a liczba jego subskrybentów wzrosła do ponad 225 000. Film, który jest całkiem dobrze wyprodukowany, śledzi drogę entuzjasty Minecrafta, który nie tylko chce zbudować, ale także zrozumieć naszą planetę, układ słoneczny i wszystko, co leży poza nim.

Film rozpoczyna się od praktycznego podejścia Slaytona do zbierania informacji, które obejmuje skok ze spadochronem w poszukiwaniu inspiracji do budowy naszej własnej planety. Slayton powiedział New York Timesowi, że podróż od pomysłu do stworzenia wszechświata w Minecrafcie sprawiła, że „...jeszcze lepiej zdał sobie sprawę z tego, jakie to piękne”.

Jednym z wielu wyzwań Slaytona było znalezienie realistycznej metody odtworzenia zachowania światła w przestrzeni, a następnie zastosowanie jej do jego nowo skonstruowanych ciał niebieskich. Slayton użył wielu modów do budowy Minecrafta, w tym World Edit, pakietów tekstur galaktyk, Distant Horizons, Optifine i innych narzędzi, aby uzyskać pożądany wygląd i efekty świetlne.

Wysiłki Slaytona są niezwykłe, biorąc pod uwagę ilość badań, obliczeń, projektów i aplikacji wymaganych do skonstruowania każdego elementu modelu. W pewnym momencie filmu słychać, jak Slayton pyta: „Co ja robię ze swoim życiem? Siedzę w tym małym pokoju od ośmiu godzin, próbując zbudować krzywiznę czarnej dziury”. Jego ciężka praca niewątpliwie się opłaciła, biorąc pod uwagę wirusową reakcję na jego dzieło.

Slayton ma nadzieję na dalsze rozwijanie wyszukanych kreacji Minecrafta. Jeśli jego model wszechświata jest jakimkolwiek znakiem tego, co zaplanował na przyszłość, to również mamy nadzieję, że będzie swoją przygodę kontynuował. Fani i inni entuzjaści budowania Minecrafta mogą znaleźć więcej informacji oraz pliki do pobrania z buildami Slaytona, w tym wszechświatem, na jego stronie Patreon.