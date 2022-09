Chcecie zagrać w Minecrafta wewnątrz Minecrafta?

fot. zrzut ekranu YouTube

Czy kiedykolwiek chcieliście grać w Minecrafta wewnątrz Minecrafta? Brzmi to absurdalnie, ale dzięki projektowi „Chungus 2” pomysł ten stał się rzeczywistością, ponieważ za pomocą redstone gracze stworzyli sposób, aby faktycznie zagrać w popularną grę wewnątrz jej samej.

W zeszłym roku Sammyuri, minecraftowy budowniczy mechanizmów z redstone, stworzył wirtualny komputer wewnątrz Minecrafta. Używając mocy redstone – jednego z bardziej zaawansowanych elementów w Minecraft – zbudował działający komputer, nazwany „Chungus 2” (Computational Humongous Unconvetional Number and Graphics Unit by Sammyuri 2), wyposażony w 8-bitowy procesor o częstotliwości taktowania 1 Hz i 256 bajtów pamięci RAM. Można było na nim zagrać w gry takie, jak: Tetris, Snake i Connect Four, choć w rozdzielczości 32 x 32 piksele.

Sammyuri wezwał kolegów konstruktorów Uwertę i StackDoubleFlow i wraz z kilkoma ochotnikami zmodernizowali Chungusa 2, aby wykonał trudne zadanie: uruchomił Minecrafta wewnątrz Minecrafta.

Aktualizacja specyfikacji wirtualnego komputera zajęła zespołowi ponad siedem miesięcy. Dodali kolejne 256 bajtów pamięci RAM, akceleratory sprzętowe, procesor graficzny, który nazwali „AMOGUS” (Absurdly Massive Operator on Graphics by Uweta and Sammyuri), oraz 6 kilobajtów pamięci graficznej i pada od PS4. Wszystko po to, aby wyświetlić Minecrafta na wirtualnym ekranie o rozdzielczości 96 x 96... Wewnątrz Minecrafta oczywiście.

Świat Minecrafta uruchomiony na wirtualnym komputerze składa się z kawałka ziemi 8x8x8 zawierającego 16 unikalnych bloków. Co zadziwiające, grupa deweloperów była w stanie uzyskać prawie każdą istotną funkcję Minecrafta.

Górnictwo działa zgodnie z przeznaczeniem, crafting działa zarówno w formie 2x2 jak i 3x3, a skrzynie mogą pomieścić do 10 stacków przedmiotów. Niestety, nie można wydobywać diamentów, ponieważ niedostępne są żelazne narzędzia. W grze w grze są nawet takie drobiazgi jak rozkładające się liście, obrażenia od upadku i piasek poddający się grawitacji.

Jak można się było spodziewać, były pewne problemy, żeby zmusić wirtualny komputera do uruchomienia Minecrafta. Sammyuri zauważa, że gra działa w przybliżeniu z szybkością „klatka co kilka dni”. Aby gra była rozpoznawalna dla widzów, zespół musiał dodać osobny serwer o nazwie MCHPRS (Minecraft High Performance Redstone Server). MCHPRS przyspiesza grę do ponad 10 000 razy normalnej prędkości, pozwalając wirtualnemu komputerowi na uruchomienie Minecrafta w tempie około 0,1 FPS. A na dodatek wideo jest również przyspieszane „mniej więcej 2 000 000 razy”.

Sama inteligencja twórców nie pozostawia wątpliwości, że jest to sytuacja z gatunku raczej „kiedy”, a nie „czy” uda im się jeszcze bardziej ulepszyć Chungusa 2. Sammyuri potwierdził już, że zespół planuje podjąć wysiłek uruchomienia Dooma (oczywiście) na komputerze Chungus 2.

Jeśli chcecie sami pobrać wszystkie wymagane pliki do gry w Minecrafta wewnątrz Minecrafta, Sammyuri linkuje wszystko w opisie osadzonego powyżej filmiku, łącznie z MCHPRS.