Minecraft - Jason Momoa gwiazdą filmowej adaptacji gry?

fot. Warner Bros.

Jak podaje portal Deadline Jason Momoa negocjuje główną rolę w filmie Minecraft, aktorskiej adaptacji bardzo popularnej gry wideo. Za kamerą widowiska ma stanąć Jared Hess, a za scenariusz odpowiadają Chris Bowman i Hubbell Palmer. Obraz powstaje dla Warner Bros.

Pierwsza z gier z serii Minecraft trafiła do sprzedaży w 2011 roku. Akcja dzieje się w otwartym świecie, w którym gracz za pomocą małych, sześciokątnych klocków może zbudować każdą konstrukcję, jaką sobie zamarzy. W Hollywood od dobrych kilku lat słyszy się o kinowej adaptacji, jednak teraz w końcu wydaje się, że nabiera ona kształtów.

fot. Netflix

Jason Momoa - ostatnie i przyszłe projekty

Momoa obecnie gra główną rolę w serialu sci fi See od platformy Apple TV+. Mogliśmy go również zobaczyć w widowisku Diuna Denisa Villeneuve'a, w którym wcielał się w postać Duncana Idaho. Kolejnym projektem, w którym go zobaczymy będzie komiksowa superprodukcja Aquaman: The Lost Kingdom.