Greta Gerwig komentuje brak nominacji do Oscara. Zdradza, na jakim etapie są Opowieści z Narnii Netflixa

Greta Gerwig wreszcie skomentowała swój brak nominacji do Oscara za reżyserię Barbie, który wstrząsnął widzami na całym świecie. Artystka przypomina, że wciąż powalczy o nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany do Barbie i mimo wszystko wydaje się szczęśliwa. Zdradziła też, na jakim etapie są prace nad jej nowym projektem, czyli filmami Opowieści z Narnii dla Netflixa.

Greta Gerwig komentuje swój brak nominacji do Oscara

Film osiągnął zarówno komercyjny, jak i artystyczny sukces, zarabiając ponad 1 mld dolarów w światowym box office i zbierając fantastyczne recenzje. Stał się także popkulturowym fenomenem, o czym może świadczyć fakt, że oglądający masowo przebierali się na różowo i wybierali na podwójny seans Barbenheimer, robiąc z tego niepowtarzalne i głośne wydarzenie. Co najważniejsze, Barbie było świeżym i oryginalnym pomysłem, a film sprowokował wiele ważnych dyskusji na temat feminizmu i tego, co znaczy być współczesną kobietą. Biorąc to wszystko pod uwagę, brak nominacji dla Grety Gerwig w kategorii Najlepszy Reżyser zaskoczył zarówno wielu widzów, jak i osoby z branży rozrywkowej.

W związku z brakiem nominacji za reżyserię Barbie, Greta Gerwig powiedziała Time:

Margot Robbie Oczywiście, chciałam byzostała nominowana. Ale po prostu cieszę się, że mogliśmy dotrzeć do tego punktu razem. Mama mojej przyjaciółki powiedziała mi, że nie może uwierzyć w to, że nie zostałam nominowana. Uświadomiłam ją, że przecież jestem! Stwierdziła: "Och, w takim dobrze dla ciebie!" i odpowiedziałam: "No wiem!".

Greta Gerwig o Opowieściach z Narnii Netflixa

Jaki jest następna stacja w karierze Grety Gerwig? Artystka ma nakręcić dwa filmy dla Netflixa na podstawie serii książek Opowieści z Narnii autorstwa C.S. Lewisa. Przyznała, że trochę boi się adaptowania tak wielkiego klasyku, ale jednocześnie jest podekscytowana. Teraz w rozmowie z Time zdradziła, że ukończyła pierwszy szkic Opowieści z Narnii, zanim jeszcze postawiła stopę na planie Barbie.

Warto też wspomnieć, że jest fanką twórczości C.S. Lewisa. Przyznała, że pociąga ją "euforyczny" i "oniryczny" charakter jego pisarstwa.

Jest powiązane z folklorem i angielskimi baśniami, ale składa się z połączenia różnych tradycji. Jako dziecko po prostu to akceptujesz - że zjawiasz się w Narnii i wraz z faunami pojawia się Święty Mikołaj. Nie dociera do ciebie to, jakie to duże przełamanie schematu. Ciekawi mnie uchwycenie tego paradoksu światów stworzonych przez Lewisa, bo właśnie to jest w nich takie wyjątkowe.

