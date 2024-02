People's Choice 2024 - Barbie triumfuje, a Billie Eilish otrzymuje statuetkę za aktorski debiut

fot. materiały prasowe

Podczas gdy w Londynie trwała gala rozdania nagród BAFTA, amerykańscy widzowie obserwowali wyniki powszechnego głosowania, ogłoszone na tegorocznej ceremonii People's Choice. Zdecydowaną królową okazała się Barbie, która zdobyła aż 5 statuetek, w tym za film roku. Nie zaskakuje również wyróżnienie Lokiego, którego 2. sezon debiutował w 2023 roku, oraz Pedro Pascala za rolę w The Last of Us.

Niektóre wybory Amerykanów były ogromną niespodzianką. Chirurdzy wciąż są ulubieńcami widzów i zostali okrzyknięci serialem roku. Billie Eilish również zdobyła statuetkę, ale tym razem nie za piosenkę, lecz za swoją grę aktorską w serialu Rój. Igrzyska śmierci również ponownie zdobyły serca widowni. Za swój występ w Balladzie ptaków i węży Rachel Zegler otrzymała tytuł gwiazdy kina akcji, pokonując nominowanych Toma Cruise'a oraz Keanu Reevesa.

Zobaczcie, kto otrzymał statuetkę w pozostałych kategoriach.

People's Choice 2024 - pełna lista zwycięzców

Kategorie filmowe:

FILM ROKU

Barbie

FILM AKCJI ROKU

Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży

KOMEDIA ROKU

Barbie

DRAMAT ROKU

Oppenheimer

MĘSKA FILMOWA GWIAZDA ROKU

Ryan Gosling - Barbie

ŻEŃSKA FILMOWA GWIAZDA ROKU

Margot Robbie - Barbie

GWIAZDA KINA AKCJI ROKU

Rachel Zegler - Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży

GWIAZDA FILMU KOMEDIOWEGO ROKU

Jennifer Lawrence - Bez urazy

GWIAZDA FILMU DRAMATYCZNEGO ROKU

Jenna Ortega - Krzyk VI

FILMOWY WYSTĘP ROKU

America Ferrera - Barbie

Kategorie serialowe:

SERIAL ROKU

Chirurdzy

SERIAL KOMEDIOWY ROKU

Zbrodnie po sąsiedzku

SERIAL DRAMATYCZNY ROKU

The Last of Us

SERIAL SCIENCE-FICTION/FANTASY ROKU

Loki

REALITY SHOW ROKU

Kardashianki

TALENT SHOW ROKU

The Voice

SERIAL WARTY BINGEWATCHINGU

Tego lata stałam się piękna

MĘSKA TELEWIZYJNA GWIAZDA ROKU

Pedro Pascal - The Last of Us

ŻEŃSKA TELEWIZYJNA GWIAZDA ROKU

Selena Gomez - Zbrodnie po sąsiedzku

KOMEDIOWA TELEWIZYJNA GWIAZDA ROKU

Jeremy Allen White - The Bear

DRAMATYCZNA TELEWIZYJNA GWIAZDA ROKU

Jennifer Aniston - The Morning Show

TELEWIZYJNY WYSTĘP ROKU

Billie Eilish - Rój

GWIAZDA REALITY SHOW ROKU

Khloe Kardashian - Kardashianki