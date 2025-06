fot. Warner Bros.

Reklama

Jak podaje serwis Deadline, premiera filmu Grzesznicy w streamingu odbędzie się 4 lipca 2025 roku. Produkcja pojawi się na platformie Max. Ta informacja na pewno ucieszy wiele osób, które przegapiły kinową premierę. Szczególnie, że produkcja okazała się ogromnym sukcesem — zarobiła w kinach ponad 362 miliony dolarów przy budżecie 90 miliona dolarów i zebrała świetne recenzje. Chociażby na popularnej platformie Rotten Tomatoes ma ponad 95% pozytywnych opinii zarówno wśród widzów, jak i krytyków.

Grzesznicy — tegoroczny hit o wampirach

Szczególnie dużą oglądalnością widowisko cieszyło się w USA, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę fakt, że akcja rozgrywa się na początku lat 30. XX wieku na południu Ameryki, a fabuła w dużej mierze skupia się na doświadczeniach czarnoskórych Amerykanów. Historia opowiada o bliźniakach, którzy wracają do rodzinnego miasteczka, by założyć bar z muzyką na żywo. W dzień otwarcia odwiedza ich jednak wampir i wieczór przybiera krwawy obrót. W obu bliźniaków wcielił się Michael B. Jordan. Za reżyserię odpowiada Ryan Coogler, którego możecie znać z Czarnej Pantery i Creed: Narodziny Legendy.

Wiele osób spekuluje, że Grzesznicy mogą zdobyć kilka nominacji do Oscarów. Czas pokaże, czy te przewidywania się sprawdzą. Jeśli macie seans za sobą, dajcie znać, co sądzicie.

Grzesznicy zaostrzyli Wam apetyt? Oto najciekawsze filmy o wampirach