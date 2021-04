GTA 6 - jednak nie lata 80? Tak twierdzi znany w branży informator

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Rockstar

GTA V okazało się ogromnym sukcesem i wydawca nadal z tego korzysta, wydając tę produkcję na kolejne sprzęty. I chociaż wielu graczy czeka na obiecany port na nową generację konsol, to w produkcji od jakiegoś czasu prawdopodobnie znajduje się już pełnoprawna kontynuacja. Wskazują na to plotki i przecieki, które co jakiś czas pojawiają się w sieci. Teraz na ten temat po raz kolejny wypowiedział się Tom Henderson, znany w branży informator, wcześniej wspominający m.in. o kobiecej bohaterce w GTA 6.

Henderson odpowiedział na pytanie zadane przez jednego z internautów i stwierdził, że akcja GTA 6, wbrew wcześniejszym pogłoskom, nie będzie osadzona w latach 80 i zamiast tego po raz kolejny możemy spodziewać się czasów współczesnych. Oczywiście warto pamiętać, że w dalszym ciągu są to tylko nieoficjalne informacje, a więc warto podchodzić do nich z dystansem. Wszystko stanie się jasne dopiero w momencie pojawienia się faktycznej zapowiedzi tej gry, choć wiele wskazuje, że trzeba będzie na nią jeszcze trochę poczekać.

