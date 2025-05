Koreańczycy wybiorą się na przejażdżkę z Godzillą i Kongiem. Nowa atrakcja w parku rozrywki

materiały prasowe

Koreański park rozrywki, Lotte World Adventure, podjął się współpracy z Legendary Entertainment i Toho Co. Fani z Korei Południowej po raz pierwszy będą mogli wejść do świata Monsterverse dzięki nowej atrakcji w parku, którą nazwano Kong x Godzilla: The Ride. Aktualnie trwa proces konstrukcji nowej atrakcji. Tak prezes parku, Oh-Sang Kwon, zapowiada "to wciągające doświadczenie":

- Kong x Godzilla: The Ride zaoferuje wciągające doświadczenie w świecie globalnej franczyzy filmowej. Lotte World Adventure od zawsze otwiera się na nowe horyzonty w parkach rozrywki poprzez różne wyzwania. Będziemy nadal zapewniać nowe doświadczenia naszym gościom.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że Monsterverse nadal prężnie się rozwija. Niedawno Legendary Pictures i Warner Bros. ogłosiły tytuł kolejnej części o potworach, Godzilla x Kong: Supernova, której produkcja niedługo się rozpocznie. Data premiery jest przewidywana na 2027 rok.

