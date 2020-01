GTA 6: Kaskader mógł zdradzić czas akcji nadchodzącej gry

GTA 6 nie zostało jeszcze oficjalnie zapowiedziane, ale po ogromnym sukcesie poprzedniej odsłony, powstanie kontynuacji jest tylko kwestią czasu. W sieci zresztą od dłuższego czasu pojawiają się kolejne plotki i poszlaki wskazujące na to, że taka gra jest już w produkcji. Teraz wskazówki doszukano się na instagramowym profilu Tima Neffa, amerykańskiego aktora i kaskadera, który brał udział między innymi w pracach nad Red Dead Redemption 2.

Neff opublikował zdjęcie w stroju do motion capture, a w rękach miał broń z lat 80. To zaś zrodziło spekulacje, że to właśnie do takich czasów trafimy w GTA 6. Warto przypomnieć, że już wcześniej pojawiały się takie plotki. Wspomniana fotografia szybko zniknęła z profilu kaskadera, ale internautom udało się ją zapisać - możecie zobaczyć ją poniżej.

#GTA6 Tim Neff en pleine séance de MoCap. Ça commence à faire beaucoup autour du développement de GTA 6. pic.twitter.com/FviANcTsKa — Hedi (@berghain38) January 25, 2020

Wszystko wskazuje więc na to, że zapowiedź GTA 6 jest już coraz bliżej. Zbliżająca się premiera nowej generacji konsol wydaje się być idealną okazją do takiego ogłoszenia.