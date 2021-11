W GTA Online ruszają... szczepienia. Nietypowa akcja firmy Pfizer

fot. youtube.com

Firma Pfizer zdecydowała się na nietypowy sposób promowania szczepień przeciwko COVID-19. W GTA Online, a konkretnie na południowoamerykańskim serwerze RP o nazwie Cidade Alta, rozstawiono punkty, w których gracze mogą zaszczepić swoje wirtualne postacie. Na tym jednak nie koniec atrakcji, bo za podzielenie się dowodem zaszczepienia co najmniej jedną dawką, grający mogą odebrać też cyfrowy prezent wewnątrz gry.

Akcja zorganizowana została przez Pfizer Brazil we współpracy z agencją Ogilvy Brazil. Całe przedsięwzięcie, choć nietypowe, może okazać się sporym sukcesem, bo Cidade Alta to serwer popularny zarówno wśród osób aktywnie grających, jak i tych, którzy śledzą transmisje organizowane przez popularnych streamerów. Ci zresztą zostali zaangażowani do udziału w wirtualnych szczepieniach i można spodziewać się, że dla wielu możliwość "spotkania" swoich idoli była dodatkową motywacją do zainteresowania się tematem.