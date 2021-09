Guardians of the Galaxy - nowe materiały z gry prezentują walkę i eksplorację

fot. Square Enix

Do sieci trafiły nowe materiały poświęcone nadchodzącej grze Marvel’s Guardians of the Galaxy. Pierwsze wideo skupia się na dokładniejszym przedstawieniu systemu walki. W produkcji studia Eidos Montreal i Square Enix będziemy bezpośrednio kontrolować jedynie Star-Lorda, który w trakcie pojedynków wykorzysta moce różnych żywiołów. Nie zabraknie tu oczywiście możliwości wydawania poleceń kompanów, z których każdy pełnić będzie określoną rolę na polu bitwy: dla przykładu Groot pełni rolę typowego "tanka", który przyjmuje na siebie wrogie obrażenia, ale jest też w stanie wskrzeszać poległych towarzyszy, a Rocket to specjalista od eksplozji.

W drugim z materiałów przedstawiono pozostałe aspekty gry, w tym eksplorację, wybory moralne i rozwój postaci. Bohaterowie będą zdobywać nowe umiejętności, nie zabraknie też możliwości ulepszania wyposażenia oraz wielu komiksowych skórek, w tym takich, które inspirowane są klasycznymi komiksami.

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera 26 października na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.