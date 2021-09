Dying Light 2 trafi na Nintendo Switch. Kolejna gra w chmurze

Techland

Posiadacze Nintendo Switch nie będą skreśleni, jeśli chodzi o Dying Light 2. Techland zakomunikował, że i ta produkcja trafi na hybrydową konsolę japońskiej firmy. Nie będzie to jednak pełnoprawny port, a wersja dostosowana do rozgrywki w chmurze. Ma to zarówno zalety, jak i wady: z jednej strony twórcy nie muszą iść na żadne uproszczenia i mogą dostarczyć taką samą wersję, jak na innych platformach, z drugiej jednak do zabawy konieczne będzie stabilne i szybkie połączenie z internetem.

Szczegóły firma ma zdradzić w późniejszym terminie. Na tę chwilę pozostaje nam jedynie materiał zapowiadający nadejście Dying Light 2 na Nintendo Switch.

Przypominamy, że na Switcha zmierza też pierwsze Dying Light z pakietem dodatków. "Jedynka" dostępna będzie w wersji standardowej, która do działania nie będzie wymagać stałego połączenia z siecią.