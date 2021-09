The Last of Us: Part II - Joel jak żywy. Kolejna świetna figurka od Dark Horse

fot. Dark Horse

Firma Dark Horse zapowiedziała kolejną figurkę dla fanów The Last of Us: Part II. Tym razem przedstawia ona Joela. Bohater wyposażony jest w rewolwer oraz gitarę, a sam gadżet wykonano z żywicy poliestrowej i jest on wysoki na około 36 centymetrów.

Zainteresowani zakupem figurki muszą liczyć się z wydatkiem 199$, czyli około 780 zł, w cenie tej uwzględniony jest też certyfikat potwierdzający jej autentyczność. Niestety na otrzymanie produktu trzeba będzie trochę poczekać, bo realizacja zamówień zaplanowana jest na maj-czerwiec 2022 roku.

The Last of Us: Part II - figurka Joela od Dark Horse

The Last of Us: Part II dostępne jest na konsoli PlayStation 4 i PS5 dzięki kompatybilności wstecznej. Aktualnie trwają też prace nad serialową adaptacją od HBO - tutaj możecie zobaczyć pierwsze zdjęcie z nadchodzącej produkcji.