Gundam - producent wykonawczy o powstającej adaptacji aktorskiej. Sukces One Piece jest dla twórców inspirujący

fot. materiały prasowe

W 2018 roku zapowiedziano po raz pierwszy plan na powstanie aktorskiej adaptacji popularnej japońskiej animacji o wielkich robotach, która w kwietniu tego roku obchodzić będzie swoje 45. urodziny. Za reżyserię odpowiedzialny ma być Jordan Vogt-Roberts, znany z Kong: Wyspa Czaszki, a scenariusz ma powstać za sprawą Briana K. Vaughana, człowieka odpowiedzialnego m.in. za scenariusz do kultowego serialu Zagubieni. Film ma współprodukować Sunrise oraz Legendary Entertainment.

Gundam - producent wykonawczy o filmie

O zaplanowanym filmie wypowiedział się Naohiro Ogata, producent wykonawczy Bandai Namco Filmworks, który zdradził więcej szczegółów na temat powstawania produkcji, ale też wskazał na to, jaki wpływ na aktorską adaptację znanego anime mają takie produkcje jak One Piece od Netflixa.

Ponieważ jest to produkcja o wielkiej skali, włącznie z budżetem na nią przeznaczonym, pre-produkcja trochę się przedłuża. Gdy jednak już zaczniemy prace pełną parą, projekt powinien ruszyć do przodu w szybkim tempie. Wersja hollywoodzka jest dla nas kluczowa, ponieważ zbliżamy się do 50. rocznicy serii. Sukces hollywoodzkiej adaptacji One Piece jest dowodem na szansę globalnej ekspansji japońskich produkcji. [...] Chociaż tworzymy produkcje po japońsku, to posiadamy potężną broń: wizualny aspekt animacji jest w stanie przeskoczyć bariery językowe. Naszym celem jest pokazanie jak największej ilości osób sztuki wizualnej Gundam.