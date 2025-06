Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU

Marvel/Disney+/Paulina Guz

Minęły już grubo ponad dwa lata od momentu, gdy ostatni raz pokazywaliśmy Wam ranking przedstawiający najpotężniejsze postacie MCU. W międzyczasie jednak, jak sami doskonale wiecie, sporo zmieniło się w kwestii hierarchii mocy w filmach i serialach Marvel Studios. Pojawili się nowi mocarze, a niektóre z dawnych potęg weszły w posiadanie zdolności zwielokratniających ich siłę. To więc dobra pora na to, aby zaktualizować wcześniejszą wersję listy.

Na początku kilka uwag. Nikt z nas nie ma złudzeń co do tego, że zestawienia "najpotężniejszych" postaci siłą rzeczy będą dalekie od obiektywizmu - na niemal każdy przykład obrazujący niewyobrażalne możliwości danego bohatera lub złoczyńcy przypada scena, która wcześniej ustaloną moc podaje w wątpliwość. Staraliśmy się więc całą tę kwestię "uśrednić", odwołując się tak do siły fizycznej, jak i zdolności magicznych czy sposobu korzystania z ultranowoczesnych technologii. W ostateczności wspomagaliśmy się także komiksami.

W odróżnieniu od poprzednich rankingów tego typu tym razem zadecydowaliśmy o pominięciu (z jednym tylko, aczkolwiek niezwykle ważnym wyjątkiem) postaci z serialu animowanego A gdyby...?. Marvel w rzeczonej produkcji do ukazywania mocy poszczególnych bohaterów i złoczyńców podchodzi bardzo lekko; gdybyśmy ich uwzględnili, zajęliby niemal połowę miejsc na liście.

W tytule niniejszego tekstu znalazło się odwołanie do "ostateczności" - oczywiście mamy tutaj na myśli wyłącznie to, co MCU pokazało nam do tej pory, jak również nadchodzący film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Z całej serii wypowiedzi twórców i aktorów można bowiem wyprowadzić klarowne wnioski co do mocy, które będą posiadać ekranowe postacie.

Najpotężniejsze postacie MCU. Kto ma największą moc w filmach i serialach Marvela?

Dla porównania: oto ranking pokazujący największe potęgi z komiksów Domu Pomysłów. Jak sami zauważycie, mało w nim postaci, których wersje znamy już z MCU.

