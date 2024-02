Yoshiyuki Tomino o Mobile Suit Victory Gundam. Putin nie poszedłby na wojnę, gdyby oglądał to anime

fot. Bandai Visual Company

Yoshiyuki Tomino jest twórcą oryginalnej franczyzy Gundam. W wywiadzie, który został przetłumaczony przez Zeonic Republic i zamieszczony w letnim wydaniu Great Mechanic G z 2023 r., został zapytany o starzenie się serialu Mobile Suit Victory Gundam i jego powiązania z obecnym klimatem społecznym oraz wojną rosyjsko-ukraińską.

Obejrzałem jeszcze raz Mobile Suit Victory Gundam i zrecenzowałem niektóre z nich. Jeśli chodzi o reżyserię, były niedociągnięcia i nieścisłości w kierunku, ale [anime] sprawiło też odwrotne wrażenie. Chodzi o aktualność czasów. Minął rok od rozpoczęcia wojny między Ukrainą a Rosją. Dla mnie V Gundam jest dokładnie taki, jakby opowiadał wyłącznie o wojnie Putina. Myślę, że gdyby Putin oglądał V Gundama, na pewno nie poszedłby na wojnę.

Następnie Tomino nawiązał do wypowiedzi socjologa, który powiedział, że wojna Władimira Putina jest średniowieczną wojną arystokracji i szlachty, a nie współczesną wojną.

Wojna rodziny królewskiej i osób posiadający tytuł szlachecki to wojna, w której bezpośrednie siły króla przybywają na jego wezwanie i wycofują się, gdy jest usatysfakcjonowany, a nie totalna wojna obejmująca gospodarkę i wszystko inne między narodami.

Następnie twórca dostrzegł nadzieję w przyszłych pokoleniach w porównaniu do starszych ludzi, którzy przeżyli zimną wojnę i wojnę w Wietnamie. Dodał, że dzisiejsze dzieci mogą osiągnąć ideały filozofów i potrafią także zająć się sprawami praktycznymi. Tomino również w innym wywiadzie wspominał, że dzisiejsze dzieci są świadome "głupiej rzeczywistości wojny Putina". Uważa, że jak będą mieć 30 lat to staną się Newtype, czyli osobami z Gundam, które osiągnęły kolejny etap ewolucji. To ludzie empatyczni, którzy potrafią osiągnąć wysoki poziom koncentracji.