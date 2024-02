One Piece - kiedy początek zdjęć do 2. sezonu? Aktor o powrocie na plan

fot. Netflix

Aktorski serial One Piece osiągnął dużą popularność na Netfliksie latem 2023 roku. Dzięki wysokiej oglądalności dostał zielone światło na produkcję 2. sezonu. Obecnie trwają przygotowania do zdjęć. Jeden z głównych aktorów zdradził, że rozpoczną się one niebawem.

fot. Netflix

One Piece - kiedy początek zdjęć do 2. sezonu?

Taz Skylar, który w One Piece wciela się w Sanjiego, w rozmowie z Digital Spy powiedział, że trwają prace nad 2. serią.

Mamy ogólne daty powrotu do Republiki Południowej Afryki - to już niedługo.

Aktor zdradził też, czego fani mogą się spodziewać w nadchodzącym sezonie.

Uwielbiam sposób, w jaki go adaptują i to, co robią z każdym z naszych bohaterów. Wszyscy - obsada, zespół i ekipa - jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością ponownego spotkania, ponieważ za pierwszym razem było to niesamowite przeżycie i poznaliśmy wielu wspaniałych przyjaciół... I kochamy RPA, więc nie możemy się doczekać, aby wrócić tam w tym roku i, miejmy nadzieję, ponownie się wybić.

Netflix nie podał daty premiery 2. sezonu One Piece. Nie ma też informacji o nowych nazwiskach w obsadzie.

One Piece - zdjęcia z 1. sezonu