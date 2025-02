Zagra Dr. Kurehę w 2. sezonie One Piece. Jak zareagowała na wieści?

fot. Toei Animation

Katey Sagal porozmawiała z portalem ScreenRant o momencie, w którym zyskała rolę w aktorskiej wersji One Piece. Aktorka zagra ikoniczną, ekscentryczną Doktor Kurehę w nadchodzącym 2. sezonie. Przyznała, że przed hitem Netflixa nie była zaznajomiona z mangą, na której produkcja się opiera.

One Piece - Widziałam ten serial przypadkiem. Odkryłam go, scrollując Netflixa. Nie byłam zaznajomiona z mangą. Miesiąc później, agenci do mnie dzwonią i mówią: "Hej, mamy dla ciebie ofertę w serialu zatytułowanym. Nie jesteśmy pewni, co to jest. Pomyślałam sobie: "Żartujecie sobie ze mnie?". Więc natychmiastowo - dopiero co wróciłam z Afryki Południowej. Byłam tam przez około trzy miesiące. Jestem tak podekscytowana. Mówię wszystkim, żeby obejrzeli 2. sezon, jak już wyjdzie.

One Piece - co wiadomo o 2. sezonie?

Zdjęcia, które były realizowane na Kapsztadzie w RPA, zostały zakończone na początku lutego. Przez ostatnie miesiące Netflix regularnie informował o nowych członkach obsady, których możecie zobaczyć w poniższej galerii. Wśród nich jest oczywiście Katey Sagal.

Nie przewiduje się, że 2. sezon zadebiutuje w 2025 roku - szczególnie że Netflix nie uwzględnił go w swojej promocji tytułów na nadchodzące miesiące. Zapewne jest to spowodowane tym, że One Piece to serial wymagający dużej ilości efektów specjalnych, które zostaną dodane w postprodukcji.

