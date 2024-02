Sok z żuka 2 - Michael Keaton zgodził się na występ w sequelu pod jednym warunkiem. Chodziło o CGI

Już w tym roku Michael Keaton powróci do swojej antagonistycznej roli z lat 80. Aktor powtórnie wcieli się w Beetlejuice'a, złośliwego ducha, który uwielbia robić psikusy. W wywiadzie dla magazynu People, Keaton opowiedział o swoim powrocie, którego warunkiem było uniezależnienie od efektów wizualnych.

Keaton nie zamierzał traktować efektów generowanych komputerowo jako swojej prawej ręki na planie.

- Jedyną rzeczą, o której on [- przyp. red.] i ja zdecydowaliśmy bardzo wcześnie, od samego początku, było to, że jeśli kiedykolwiek zrobimy to ponownie, zupełnie nie byłem zainteresowany robieniem czegoś, w czym byłoby za dużo technologii. To musiało sprawiać wrażenie rękodzieła.