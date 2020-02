Guns Akimbo - Samara Weaving ściga Daniel Radcliffe'a z bazooką w nowym klipie

Guns Akimbo opowiada o twórcy gier wideo imieniem Miles (Daniel Radcliffe), który lubi trollować ludzi w internecie. Pewnego dnia popełnia błąd i wkurza złych ludzi. Riktor (Ned Demeby) organizator walk na śmierć i życie z kanału Skizm, który oglądają miliony internautów, decyduje się zmusić Milesa do uczestnictwa i dołączyć do walki. Bohater nie ma wyboru, ponieważ dwa pistolety zostały przytwierdzone do kości jego rąk, a jego pierwszą przeciwniczką jest szalona Nix (Samara Weaving), gwiazda Skizm.

Do sieci trafił nowy klip wideo prezentujący scenę z filmu, która udowadnia, że będzie to szalony seans i widzowie mogą spodziewać się wielu szalonych akcji jak ta, gdzie postać grana przez Weaving ściga Daniela Radcliffe'a i celuje do niego z bazooki. Zobaczcie:

Guns Akimbo - premiera w USA w marcu 2020 roku.