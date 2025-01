Nowe zdjęcia z 1923. Co czeka Spencera i Alex w 2. sezonie spin-offu Yellowstone?

fot. Paramount+

Drugi sezon 1923 niedługo będzie mieć premierę, więc w sieci pojawiły się kolejne zdjęcia promocyjne. Widzimy na nich Julię Schlaepfer i Brandona Sklenara, którzy wcielają się odpowiednio w Alexandrę i Spencera.

Na zdjęciu z bratankiem Jacoba Duttona (w tej roli Harrison Ford) widzimy, jak bohater jest otoczony przez grupę mężczyzn. Wygląda, jakby miał zamiar walczyć z przynajmniej jednym z nich. Sklenar tak żartobliwie skomentował to zdjęcie dla TV Line:

Nie sądzę, żebym cokolwiek miał zdradzić. Chodzi mi o to, że byłoby dość rozczarowujące, gdyby tego nie zrobił, gdyby był po prostu pacyfistą. Gdyby powiedział: "Nie, chłopaki. Dziś nie mogę. Przedyskutujmy to".

Przypomnijmy, że pod koniec pierwszego sezonu Spencer i Alexandra pobrali się. Płynęli w kierunku Londynu, gdy para spotkała byłego narzeczonego Alex, Arthura. Ten groził Spencerowi bronią, co doprowadziło do tego, że Dutton wyrzucił go za burtę do oceanu. Spencer został wyrzucony ze statku, ponieważ nie miał żadnego dowodu na ich małżeństwo, a Alex została na pokładzie. Para ma się spotkać ponownie w Bozeman w Montanie.

Sklenar w wywiadzie zdradził, co czeka jego bohatera w 2. sezonie.

Zdecydowanie napotyka silny opór na każdym kroku i radzi sobie z tym w sposób, który zna najlepiej. Mogę powiedzieć, że jako aktorowi sprawia mi to ogromną frajdę, że w końcu zabieram go w te miejsca w drugim sezonie. Po prostu próbuję wypuścić kota z worka, a lwa z klatki. Myślę, że ludzie naprawdę będą się tym cieszyć, bo ja zdecydowanie czerpałem przyjemność z tego.

Z kolei Schlaepfer powiedziała, że ​​jej postać zmaga się z własnymi demonami, gdy wraca do Stanów Zjednoczonych.

Obiecuje pod koniec 1. sezonu, że spotka się ze Spencerem w Bozeman; w zamyśle zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby dotrzymać tej obietnicy.

Jednak aktorka zauważa, że ​​Alex spotkają pewne problemy, gdy będzie sama na statku.

Zawsze miała Spencera u boku, więc zawsze miała ochronę i czuła się bezpiecznie z nim, nawet gdy pokonywali niewiarygodne wyzwania w 1. sezonie. Nie sądzę, żeby na początku 2. sezonu do końca wiedziała, jak straszny może być świat, zwłaszcza dla kobiety podróżującej samotnie. Ale na początku 2. sezonu jest zdeterminowana, żeby zrobić wszystko, co w jej mocy, żeby dotrzeć do Bozeman i spotkać się ze Spencerem.

1923 - 2. sezon zadebiutuje 23 lutego na amerykańskiej platformie Paramount+. W Polsce nowe odcinki będą dostępne od 10 marca na SkyShowtime.