Te filmy nie uchroniła nawet gwiazdorska obsada. Krytycy bezwzględni - same negatywne recenzje

Jak spojrzymy na zestawienie filmów, które mają tylko i wyłącznie same negatywne recenzje na serwisie Rotten Tomatoes, który zbiera opinie krytyków filmowych, często są to również tytuły niskobudżetowe i bez jakichś znanych gwiazd. Jednakże wiele w tych tytułach ma wybitne obsady, które powinny zagwarantować poziom, ale nic kompletnie nie wyszło. Nawet gwiazdy nie pomogły i nie potrafiły wynieść swoją pracą danego filmu na wyższy poziom.

W zestawieniu zobaczycie 14 tytułów, które nie mają żadnej pozytywnej recenzji krytyka filmowego. Każdy film ma wielkie, znane i lubiane nazwiska w obsadach. Jeden jest szczególnym wyjątkiem, ponieważ obok hollywoodzkich gwiazd mamy polskich aktorów. Mowa o niesławnym filmie Prawdziwe zbrodnie z 2016 roku. Jest to dla wielu jedna z najgorszych produkcji w historii.

Filmy z samymi negatywnymi recenzjami - nie pomogły nawet gwiazdy

Zobaczcie sami i dajcie znać w komentarzach, czy znacie te filmy! Może nie zgadzacie się z listą i ocenami krytyków filmowych?