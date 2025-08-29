Te filmy nie uchroniła nawet gwiazdorska obsada. Krytycy bezwzględni - same negatywne recenzje
Można by pomyśleć, że jak mamy gwiazdy w obsadzie, to film będzie przynajmniej w porządku. W końcu bardzo znani aktorzy nie wybraliby czegoś, co nie spodoba się nikomu. Historia jednak pokazuje, że wiele gwiazd miało pecha i zagrali w tytułach bez żadnej pozytywnej recenzji.
Jak spojrzymy na zestawienie filmów, które mają tylko i wyłącznie same negatywne recenzje na serwisie Rotten Tomatoes, który zbiera opinie krytyków filmowych, często są to również tytuły niskobudżetowe i bez jakichś znanych gwiazd. Jednakże wiele w tych tytułach ma wybitne obsady, które powinny zagwarantować poziom, ale nic kompletnie nie wyszło. Nawet gwiazdy nie pomogły i nie potrafiły wynieść swoją pracą danego filmu na wyższy poziom.
W zestawieniu zobaczycie 14 tytułów, które nie mają żadnej pozytywnej recenzji krytyka filmowego. Każdy film ma wielkie, znane i lubiane nazwiska w obsadach. Jeden jest szczególnym wyjątkiem, ponieważ obok hollywoodzkich gwiazd mamy polskich aktorów. Mowa o niesławnym filmie Prawdziwe zbrodnie z 2016 roku. Jest to dla wielu jedna z najgorszych produkcji w historii.
Filmy z samymi negatywnymi recenzjami - nie pomogły nawet gwiazdy
Zobaczcie sami i dajcie znać w komentarzach, czy znacie te filmy! Może nie zgadzacie się z listą i ocenami krytyków filmowych?
Źródło: ranker.com
