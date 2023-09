Gwiezdne Wojny: Ahsoka - tak wygląda Ezra Bridger na grafice promującej serial

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Firma Hasbro opublikowała zdjęcia figurki Ezry Bridgera z Black series. Na boku opakowania przygotowano grafikę aktorskiej wersji bohatera, w którego w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wciela się Eman Esfandi. Wiemy, że ta postać jeszcze musi porządnie zadebiutować w tej produkcji, bo do tej pory widzieliśmy go jedynie przez chwilę w formie hologramu oglądanego przez Sabine w pierwszym odcinku.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Ezra Bridger

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - kim jest Ezra Bridger?

Jest to młody Jedi, którego poznaliśmy w serialu animowanym Star Wars Rebelianci, którego był głównym bohaterem. W finale tej animacji zniknął on na wiele lat wraz w scenie, w której purrgile (kosmiczne wieloryby) skoczyły w nadprzestrzeń zabierając go i Wielkiego Admirała Thrawna do innej galaktyki. Z uwagi na obsadzenie Ezry w serialu aktorskim na pewno go zobaczymy w Ahsoce.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera każdego odcinka z wtorku na środę o 3:00 w nocy.