Gwiezdne Wojny: Ahsoka - aktorka o kobiecej obsadzie. Nawet tego nie zauważyła

W serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka pierwsze skrzypce będą odgrywać trzy postacie kobiece: wojowniczka Ahsoka Tano (Rosario Dawson), mandalorianka Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) i generał Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead). Choć to dość historyczne osiągnięcie, to jedna z najważniejszych aktorek zauważyła to dopiero w trakcie zdjęć. Zobaczcie jej komentarz poniżej.

Mary Elizabeth Winstead podczas Star Wars Celebration 2023 powiedziała portalowi The Wrap, że przez długi czas nawet nie zwróciła uwagi na to, że na pierwszym planie serialu są same kobiety.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - aktorka o kobiecej obsadzie

Mówiłam Rosario, że nawet tego nie zauważyłam, póki nie nakręciliśmy już trochę zdjęć na planie - że to serial z kobiecymi głównymi bohaterkami - ponieważ nigdy tego nie komentowaliśmy. To były po prostu Gwiezdne Wojny. Jesteśmy tu, by stworzyć serial z Gwiezdnych Wojen. Aż pewnego dnia zatrzymałam się i pomyślałam: "O mój Boże. Chwileczkę. To naprawdę niesamowite". Jest coś rewolucyjnego w fakcie, że nawet nie musieliśmy o tym rozmawiać.

Star Wars zapoczątkowało trend z księżniczką Leią i kontynuowało go przez następne lata, aż dotarliśmy do punktu, w którym płeć przestała się liczyć. To po prostu Gwiezdne Wojny. Wszyscy siedzimy w tym razem. Więc jest coś naprawdę wyjątkowego w fakcie, że nie zwracamy na to uwagi, ponieważ te postacie wykraczają poza płeć.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zdjęcia

Ahsoka

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera w sierpniu na Disney+.