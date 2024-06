Gwiezdne Wojny: Akolita - bardzo wysoka oglądalność. Prawie jak największe hity Disney+

fot. Lucasfilm

Gwiezdne Wojny: Akolita jest chwalony przez krytyków, ale otrzymuje wiele negatywnych ocen ze strony widzów. Na Rotten Tomatoes ma 90% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów, a tylko 26% "świeżości" od użytkowników. W serwisie IMDb też ma niską ocenę - 4,3 w skali 1-10. Wiele wskazuje na to, że doszło do celowego zaniżania ocen, tzw. review bombing.

Pomimo kiepskich ocen nowy serial ze świata Gwiezdnych Wojen przyciągnął przed ekrany wielu widzów. Według Disney+ Akolita zanotował najwyższe otwarcie na platformie streamingowej w tym roku. Przez pierwsze 5 dni premierowy odcinek osiągnął 11,1 miliona wyświetleń (łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania). To odpowiada 426,2 mln obejrzanych minut (7,77 mln godzin). Dodajmy, że w pierwszym dniu Akolita zgromadził 4,8 mln wyświetleń.

Mimo to jest to trochę gorszy wynik od serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka, który zaliczył 14 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 5 dni w sierpniu 2023 roku. Nowa produkcja osiągnęła również podobny rezultat co Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy w grudniu 2023 roku, który miał 13,3 mln wyświetleń, ale pomiar przeprowadzono w ciągu 6 dni.

W obsadzie serialu znajdują się: Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Dafne Keen, Charlie Barnett, Carrie-Anne Moss, Joonas Suotamo, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson i Dean-Charles Chapman.