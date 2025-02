fot. Disney+

Obecnie w Disney+ subskrybenci mogą oglądać co tydzień nowe odcinki serialu Paradise, w którym w jednej z głównych ról występuje James Marsden. Aktor w wywiadzie dla The Post zdradził, że chciałby zagrać legendarnego muzyka - Franka Sinatrę.

James Marsden jako Frank Sinatra?

Od kilku lat możemy oglądać w kinach biograficzne filmy o słynnych piosenkarzach. Najnowszy Kompletnie nieznany z Timothée'm Chalametem wcielającym się w Boba Dylana jest nominowany do Oscara. Jednak Marsden chciałby być jak Jamie Foxx, który wcielił się w Raya Charlesa w filmie Ray (2004).

Zawsze uwielbiałem naśladować niektórych starych piosenkarzy, takich jak Bobby Darin, Frank Sinatra i Dean Martin. Zawsze uważałem, że jest tak wiele interesujących historii z życia Franka Sinatry, które mógłbym zagrać. I z jakiegoś powodu nigdy tak naprawdę nie widzieliśmy filmu o nim.

Następnie dodał:

Po prostu uważam, że jest wiele historii, które można by opowiedzieć o tym człowieku — niektóre są naprawdę bolesne i mroczniejsze, a niektóre podnoszą na duchu. To co zrobił, co osiągnął. Nigdy tak naprawdę nie grałem w filmie biograficznym o kimś.

W Sinatrę wcielali się m.in. Philip Casnoff w miniserialu Sinatra (1992), Ray Liotta w Ludziach rozrywki (1998), James Russo grał piosenkarza w Porwaniu Sinatry (2003) czy Dennis Hopper w Pechowym tournee (2003). Na koniec Marsden powiedział:

Zrobienie filmu biograficznego, takiego jak ten, który Jamie Foxx zrobił z Rayem Charlesem, byłoby świetną zabawą. Chciałbym [to zrobić]. Mógłbym faktycznie używać swojego głosu do śpiewania.

Przypomnijmy, że Jamie Foxx zdobył Oscara za rolę Raya Charlesa w filmie, który wyreżyserował Taylor Hackford.

Paradise - finałowy odcinek będzie mieć premierę 4 marca na Disney+.

