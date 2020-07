Gwiezdne Wojny - Alden Ehrenreich o ewentualnym powrocie do Hana Solo

Źródło: Disney/Lucasfilm

Han Solo: Gwiezdne wojny – historie był rozczarowaniem w box office i nie przyciągnął zainteresowania widzów. Najwięcej presji spoczywało na aktorze Aldenie Ehrenreichu, który wcielał się w Hana Solo. Aktor powraca po kilku latach w serialu Nowy wspaniały świat.

W rozmowie z Esquire tłumaczy, że trzy lata związane z Hanem Solo zmusiły go do ucieczki ze świata publicznego po premierze. Chciał znów poczuć się zwykłym człowiekiem, który może zająć się relacjami z bliskimi.

Przyznaje, że jest otwarty na ewentualny powrót do roli Hana Solo, ale zaznacza, iż zależy to od tego, co i jak byłoby opowiadane. Dodaje, że słyszał coś o powrocie przemytnika, ale nic konkretnego. Być może więc gdzieś w rozmowach ewentualny powrót postaci jest rozważany.

Ehrenreich wyjawił też, że nie oglądał filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie oraz serialu The Mandalorian. Zdaje sobie sprawę jednak, że Han Solo był ostatnim filmem tworzonym według konwencjonalnej strategii. Uległa ona zmianie po premierze Hana Solo i części IX.