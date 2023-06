Gwiezdne Wojny: Andor - tak wybitna jakość kosztuje. Budżet serialu jest rekordowy

fot. materiały prasowe

The Hollywood Reporter opublikował obszerny tekst o tym, dlaczego Gwiezdne Wojny: Andor to jeden z najlepszych seriali w historii. Jednym z czynników wpływających na jego wybitną jakość jest budżet. Okazuje się, że pierwszy sezon liczący 12 odcinków to najdroższe serialowe Gwiezdne Wojny ze wszystkich tytułów, jakie powstały.

Gwiezdne Wojny: Andor - budżet

Według THR na realizację pierwszego sezonu wydano 250 mln dolarów. Jest to kosmiczna kwota na poziomie największych kinowych widowisk. Andor, w odróżnieniu od innych seriali Star Wars, był kręcony na tle prawdziwych scenografii i w lokacjach, zamiast przy wykorzystaniu technologii Volume czy w studiu na tle green screenu. To wpłynęło na wizualny splendor uniwersalnie doceniany przez widzów i krytyków.

Dla porównania każdy sezon The Mandalorian kosztował około 100 mln dolarów. Tutaj jednak mieliśmy po osiem odcinków. Księga Boby Fetta miała podobny budżet. Obi-Wan Kenobi natomiast kosztował 150 mln dolarów, a nadchodzący Star Wars: Skeleton Crew aż 136 mln dolarów. Budżety seriali Star Wars: Ahsoka oraz The Acolyte nie są znane.

Nie wiadomo, czy 2. sezon Andora ma podobny budżet. Prace nad nim trwają.