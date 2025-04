Dlaczego w Andorze nie ma Vadera i Imperatora? Twórca konkretnie tłumaczy

fot. Disney/Lucasfilm

Tony Gilroy, twórca, showrunner i współscenarzysta serialu Gwiezdne Wojny: Andor, mówi wprost: nigdy nie planował wprowadzać Dartha Vadera ani Imperatora Palpatine’a.

Gwiezdne Wojny: Andor – dlaczego nie ma Vadera i Palpatine’a?

Gilroy przyznaje, że w przypadku Vadera jego zdaniem jest to postać, która scenariuszowo jest bardzo ograniczona. Pisał jego sceny przy dokrętkach filmu Łotr 1. Dlatego go nie chciał wprowadzać.

– Robiłem to. Nie ma zbyt wiele do powiedzenia – podkreśla.

A brak Imperatora Palpatine’a wynika z innych powodów:

– Według mnie był zbyt dużą postacią, by go wprowadzić. Byłoby to zbyt trudne. W pewnym momencie o tym myślałem, ale byłoby to za trudne.

Gilroy przyznaje, że zafascynowało go w Gwiezdnych Wojnach to, jak ta galaktyka jest wielka. To miliardy istot, które mają różne kultury i wiedzę o tym, co się dzieje.

– Nikt nie wie o Jedi, nikt nie wie o Sithach. Mały procent ludzi jedynie o tym ma wiedzę. Nie jest to częścią kultury. Pamiętam, że jak mi to tłumaczono, byłem naprawdę zaskoczony.

2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor jest emitowany na Disney+.