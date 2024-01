Gwiezdne Wojny: Andor - kiedy koniec zdjęć do drugiego sezonu? Diego Luna podzielił się aktualizacją

fot. materiały prasowe

Pierwszy sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor został niezwykle ciepło przyjęty zarówno przez krytyków jak i publiczność. Produkcja może pochwalić się średnią ocen od krytyków w wysokości 8.5/10 przy 96% pozytywnych opinii. Prace nad drugim sezonem trwały już od jakiegoś czasu, chociaż strajk aktorów i scenarzystów w 2023 roku pokrzyżował wiele planów i zmusił twórców do pracy dookoła produkcji, bez modyfikowania scenariusza czy angażowania aktorów uczestniczących w strajku. Fani mogą jednak powoli zacierać ręce z zadowoleniem, bo sam Diego Luna, odtwórca roli tytułowego Cassiana Andora, wypowiedział się podczas gali nagród Emmy o rychłym zakończeniu prac nad zdjęciami do kolejnego sezonu.

To, co jest dobre w Andorze, to że ma on zakończenie. Dobrze jest wiedzieć, że jest zakończenie, bo mamy konkretne cele. Został mi tydzień zdjęć. Jutro lecę do Londynu i kończymy pracę. Pierwszy sezon kręciliśmy w bardzo trudnych warunkach z powodu pandemii, teraz też nie było łatwo przez strajki, ale efekt końcowy będzie tego warty.

Gwiezdne Wojny: Andor - opis fabuły

Serialowy prequel Rogue One z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W erze pełnej niebezpieczeństw, oszustw i intryg Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest przekształcenie go w bohatera Rebelii.

W obsadzie drugiego sezonu wrócą Diego Luna (Cassian Andor), Adria Arjona (Bix Caleen), Denise Gough (Dedra Meero), Kyle Soller (Syril Karn) i Genevieve O'Reilly (Mon Mothma).