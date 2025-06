Ile scen usunięto z 2. sezonu Andora? Ta liczba szokuje

fot. Lucasfilm

Kiedy napisy końcowe pojawiły się przed fanami Gwiezdnych Wojen po ostatnim odcinku 2. sezonu Andora, wiedzieli oni, że mieli do czynienia z produkcją wyjątkową i prawdopodobnie jedną z najlepszych z tego uniwersum, choć kompletnie inną w tonie i złożoności od tego, co wcześniej serwowano w historiach ze świata George'a Lucasa. Niektórym przeszkadzał brak elementów charakterystycznych dla tego uniwersum - na przykład braku mieczy świetlnych, niewielu wspomnień o Mocy, nieobecności kluczowych postaci. Dla innych były to zalety tej produkcji. A czemu zdecydowano się na taki krok?

Tony Gilroy, twórca Andora, wyjaśnił to w trakcie programu Stephena Colberta. Tam opowiedział o słowach, które przekazał mu jeden z producentów i ekspertów od Gwiezdnych Wojen przed rozpoczęciem produkcji.

Ile osób w tej galaktyce pełnej miliardów istot wie o Mocy? Żadna. Ile z nich widziało miecz świetlny? Może parę. Ilu wie o rodzinie królewskiej, o której robiliście filmy? Żadna.

Takie podejście pozwoliło twórcy na spojrzeniu na Gwiezdne Wojny jak na "czyste płótno" bez żadnych ograniczeń. Przyznał też, że razem ze swoją ekipą bardzo konsekwentnie podszedł do stworzonego materiału. Zdradził, że przy obu sezonach łącznie składających się z 24. odcinków, nie użyto tylko i wyłącznie jednej nakręconej wcześniej sceny w pierwszym sezonie. Wszystkie inne nagrane materiały ostatecznie znalazły się w finałowej wersji produkcji, co jest sporym osiągnięciem.

