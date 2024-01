Gwiezdne wojny – szczegóły anulowanego filmy twórców Gry o Tron. Byli źli na Riana Johnsona

Fot. Materiały prasowe

David Benioff i D.B. Weiss to twórcy Gry o Tron, którzy po zakończeniu prac nad serialem HBO mieli wyruszyć do odległej galaktyki, aby nakręcić nowy film o Jedi dla Lucasfilm. Ich projekt z Gwiezdnych wojen, podobnie jak produkcje szykowane przez Patty Jenkins, Kevina Feige’a i Damona Lindelofa zostały anulowane, a duet przeszedł do Netflixa, aby nakręcić dla platformy ekranizację popularnej powieści sci-fi Problem trzech ciał. W rozmowie z The Hollywood Reporter Benioff i Weiss poruszyli wątek ich filmu z Gwiezdnych wojen, ujawniając szczegóły historii.

Gwiezdne wojny - twórcy Gry o Tron pracowali nad filmem o pierwszym Jedi

Okazuje się, że ich film miał być podobny do tego, który aktualnie szykowany jest przez Jamesa Mangolda i opowie o pierwszych Jedi. Benioff i Weiss chcieli przedstawić na ekranie jak powstał Zakon Jedi oraz w jaki sposób skonstruowano pierwszy miecz świetlny. Produkcja miała być zatytułowana The First Jedi.

Chcieliśmy nakręcić The First Jedi. W zasadzie to historia o tym, jak i dlaczego powstał Zakon Jedi, o stworzeniu miecza świetlnego…

Twórcy kontynuowali, że byli poirytowani, gdy ich przyjaciel Rian Johnson wykorzystał tytuł Ostatni Jedi dla swojego filmu z Sagi Skywalkerów:

Byliśmy też cholernie zirytowani, gdy [Rian Johnson, wieloletni przyjaciel duetu i producent 3BP] zatytułował swój film Ostatni Jedi. Całkowicie zniszczył oczywisty tytuł filmu, nad którym pracowaliśmy.

Benioff został zapytany, co ostatecznie poszło nie tak, że produkcja nie doszła do skutku:

Lucasfilm ostatecznie nie chciał robić historii o pierwszym Jedi. Mieliśmy w głowie bardzo konkretny pomysł na historię i ostatecznie zdecydowali, że nie chcą jej zrealizować. I całkowicie to rozumiemy. To ich firma i ich marka, a my nie byliśmy droidami, których szukali.

