Gwiezdne Wojny - Chad Stahelski chce zrobić film. Reżyser Johna Wicka ma wiadomość dla Disneya

Chad Stahelski, reżyser i współtwórca serii John Wick gościł w podcaście Happy Sad Confused Josha Horowitza. Tam też poruszył kwestię tego, co chciał zrobić w jakiejś wielkiej franczyzie. Gwiezdne Wojny szybko stały się tematem dyskusji.

Gwiezdne Wojny od twórcy Johna Wick?

Stahelski mówi otwarcie: jest fanem Gwiezdnych Wojen i pierwszy film zmienił jego życie.

- Jestem fanem Star Wars. Tak wielkim, że pierwszy film zmienił moje życie. Może kiedyś coś się uda... Disney, jeśli słuchasz... Chętnie zabrałbym się za to. Wyzywam cię, abyś sprawdził, czy Disney przeżyłby współpracę ze mną.

Stahelski dodał też, że ma pomysły na historie opowiadane w świecie Gwiezdnych Wojen, ale nie ujawnił szczegółów.

Dodał też, że chętnie pobawiłby się w świecie Marvela. Powtórzył to, co mówił wielokrotnie: najbardziej chciałby popracować przy filmie Blade, ale - na ten moment - ten projekt borykany problemami ma reżysera.

Na razie Chad Stahelski pracuje równocześnie nad dwoma projektami. Jeden to nowy Nieśmiertelny z Henrym Cavillem, a drugi to adaptacja gry Ghost of Tsushima. Zdjęcia do pierwszego mają ruszyć w 2024 roku.